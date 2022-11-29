Байден і Макрон поговорять про Україну під час державного візиту

На передньому плані під час зустрічі в Овальному кабінеті буде війна росії в Україні, оскільки і Байден, і Макрон працюють над збереженням економічної та військової підтримки Києва, який намагається дати відсіч російським військам.

Президент Франції Еммануель Макрон прямує до Вашингтона з першим державним візитом за час президентства Джо Байдена. Це відродження дипломатичних відносин двох країн, які були призупинені через пандемію COVID-19, передає агенція AP.

Відносини Байдена і Макрона почалися невдало. Макрон ненадовго відкликав посла Франції в США минулого року після того, як Білий дім оголосив про угоду про продаж атомних підводних човнів Австралії, підриваючи контракт Франції на продаж дизельних підводних човнів.

Але відносини змінилися, коли Макрон став одним із найбільш перспективних європейських союзників Байдена у відповіді Заходу на вторгнення росії в Україну. Цей візит включатиме переговори в Овальному кабінеті, розкішну вечерю, прес-конференцію тощо. Візит відбувається у критичний момент для обох лідерів.

Лідери мають довгий порядок денний своєї зустрічі в четвер у Білому домі, включаючи ядерну програму Ірану, посилення наполегливості Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та зростаючу стурбованість щодо безпеки та стабільності в регіоні Сахель в Африці, за словами офіційних осіб США та Франції.

Але на передньому плані під час зустрічі в Овальному кабінеті буде війна росії в Україні, оскільки і Байден, і Макрон працюють над збереженням економічної та військової підтримки Києва, який намагається дати відсіч російським військам.