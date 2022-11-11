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Байден назвав умову закінчення війни в Україні
Фото: Андрій Попіль
Війна росії проти України продовжуватиметься доти, доки російський диктатор владімір путін не виведе з українських територій свої війська.
Про це заявив президент США Джо Байден, якого цитує Euractiv .
"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент росії володимир путін не виведе сили з України", – сказав американський лідер журналістам.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з рф за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.
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11 11 2022 11:45 МЕДІА
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