Байден назвав умову закінчення війни в Україні

Війна росії проти України продовжуватиметься доти, доки російський диктатор владімір путін не виведе з українських територій свої війська.

Про це заявив президент США Джо Байден, якого цитує Euractiv .

"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент росії володимир путін не виведе сили з України", – сказав американський лідер журналістам.