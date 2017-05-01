Байден планує відвідати Україну 15 січня
Про це "Українським новинам" повідомило джерело в дипломатичних колах.
"Орієнтовна дата візиту Байдена до Києва - 15 січня", - сказав співрозмовник.
Інших подробиць візиту віце-президента США він не повідомив.
Нагадаємо, 19 грудня президент Петро Порошенко поговорив з Байденом по телефону. Президент України поінформував віце-президента США про ситуацію на Донбасі, зокрема про сплановану Росією збройну атаку в районі Світлодарської дуги.
Співрозмовники також обговорили й інші питання, зокрема, скоординували дії щодо підтримки України в контексті програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також Байден привітав рішення української влади про націоналізацію "Приватбанку".
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