Про подробиці візиту не повідомляється

Віце-президент США Джо Байден планує відвідати Україну 15 січня.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в дипломатичних колах.

"Орієнтовна дата візиту Байдена до Києва - 15 січня", - сказав співрозмовник.

Інших подробиць візиту віце-президента США він не повідомив.

Нагадаємо, 19 грудня президент Петро Порошенко поговорив з Байденом по телефону. Президент України поінформував віце-президента США про ситуацію на Донбасі, зокрема про сплановану Росією збройну атаку в районі Світлодарської дуги.

Співрозмовники також обговорили й інші питання, зокрема, скоординували дії щодо підтримки України в контексті програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також Байден привітав рішення української влади про націоналізацію "Приватбанку".