Байден: Сподіваюсь адміністрація Трампа підтримуватиме далі Україну

Байден заявив про небезпеку "раку корупції", який роз'їдає Україну, і небезпеку російської агресії

Віце-президент США Джозеф Байден розраховує на те, що наступна адміністрація Білого дому буде підтримувати Україну.

"Я сподіваюся, що наступна адміністрація також буде підтримувати і стане партнером під час вашого прогресу. Але ніхто не зробить цієї важкої справи, крім вас", - заявив Байден під час зустрічі з президентом Петром Порошенком.

Він каже, що український уряд, народні депутати, судді мають відкинути свої власні інтереси заради суспільного блага.

Байден заявив про небезпеку "раку корупції", який роз'їдає Україну, і небезпеку російської агресії.

Байден вірить, що Трамп не покине Україну.

Нагадаємо, Байден наголосив, що керівництво і народ України повинні поставити потреби України вище вузьких особистих інтересів.