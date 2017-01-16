ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-президент США Джозеф Байден розраховує на те, що наступна адміністрація Білого дому буде підтримувати Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден: Сподіваюсь адміністрація Трампа підтримуватиме далі Україну
Байден заявив про небезпеку "раку корупції", який роз'їдає Україну, і небезпеку російської агресії
Джозеф Байден. Фото: golos-ameriki.ru
"Я сподіваюся, що наступна адміністрація також буде підтримувати і стане партнером під час вашого прогресу. Але ніхто не зробить цієї важкої справи, крім вас", - заявив Байден під час зустрічі з президентом Петром Порошенком.
Він каже, що український уряд, народні депутати, судді мають відкинути свої власні інтереси заради суспільного блага.
Байден заявив про небезпеку "раку корупції", який роз'їдає Україну, і небезпеку російської агресії.
Байден вірить, що Трамп не покине Україну.
Нагадаємо, Байден наголосив, що керівництво і народ України повинні поставити потреби України вище вузьких особистих інтересів.
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