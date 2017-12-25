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Байден у мемуарах розповів, що радив Януковичу в лютому 2014-го

За словами Байдена, Янукович втік з України на наступний день після їх розмови
Колишній віце-президент США Джо Байден випустив мемуари, в яких описав свою розмову з екс-президентом України Віктором Януковичем у лютому 2014 року.
Байден у мемуарах розповів, що радив Януковичу в лютому 2014-го Фото: wamc.org

"Я зробив останній з багатьох термінових дзвінків Януковичу наприкінці лютого 2014 року, коли його снайпери вбивали українських громадян десятками і в нас були достовірні відомості про те, що він готує ще більш жорсткий розгін. Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він повинен проявляти стриманість у відносинах зі своїми громадянами, але в ту ніч, через три місяці після початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Прийшов час відкликати своїх бойовиків, і він пішов", – йдеться у книзі.

За словами Байдена, Янукович втік з України на наступний день після розмови.

"Я нагадав йому, що його єдиними реальними прихильниками були політичні покровителі і маніпулятори у Кремлі і що йому не варто очікувати, що російські друзі врятують його від цієї катастрофи. Я зазначив, що Янукович втратив довіру українського народу і що історія жорстоко покарає його, якщо він буде продовжувати вбивати людей. Принижений, Янукович втік з України на наступний день – завдяки мужності і рішучості протестувальників, – і контроль над державою тимчасово опинився в руках молодого патріота на ім'я Арсеній Яценюк", – написав Байден.

Мемуари колишнього віце-президента Джо Байдена "Пообіцяй мені, тато" були опубліковані в листопаді у США. Цю книгу політик присвятив своєму старшому синові Бо, який помер від раку мозку в 46 років.

Нагадаємо, захист екс-президента України Віктора Януковича не з'явився на чергове засідання суду у справі про держзраду. Адвокати перебувають у відрядженні в Москві.

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