CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСполучені Штати в дев’яності роковини початку Голодомору 1932-33 років в Україні вшановують пам’ять жертв Великого голоду і віддають належне стійкості та хоробрості українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден: Вшановуємо пам’ять жертв Голодомору і віддаємо належне хоробрості українського народу
Фото: Укрінформ
Про це йдеться в опублікованій на сайті Білого Дому заяві президента Джо Байдена.
"Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення і тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство", - йдеться в заяві.
У Білому Домі зазначили, що режим йосипа сталіна нав’язав Україні жорстку та репресивну політику, створивши навмисний голод у 1932-33 роках, унаслідок якого загинули мільйони невинних українських жінок, чоловіків і дітей.
"У листопаді виповнюються (90-ті – ред.) роковини Голодомору - "голодної смерті". І незважаючи на те, що хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні", - сказав президент США.
"Цього місяця ми згадуємо жертв Голодомору. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. І ми вшановуємо хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу росії на його демократію", - наголошується в заяві Байдена.
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26 11 2022 13:43 МЕДІА
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