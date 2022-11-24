Байден захотів, щоби Конгрес США ухвалив новий пакет допомоги Україні до кінця року

Сполучені Штати мають виділити більше допомоги Україні у період завершення нинішньої сесії Конгресу, а саме до кінця поточного року.

Про це заявив президент США Джо Байден.

Він висловився за те, аби Конгрес Сполучених Штатів ухвалив до кінця 2022 року законопроєкт, який передбачає виділення нового масштабного пакета підтримки України, яка протистоїть агресії росії.

Президент США нагадав, що напередодні затвердив розпорядження про виділення 400 млн доларів оборонної підтримки Збройним силам України. Байден додав, що допомога українцям є невідкладним питанням.

Окремо очільник Сполучених Штатів висловив сподівання, що республіканська більшість у новому складі Палати представників у 2023 році продемонструє підтримку щодо надання допомоги Україні.

"Під час останніх виборів ми мали багато розмов про те, чи збирається інша команда продовжувати підтримувати Україну. Я все ще вірю, що там є достатньо підтримки, щоб ми могли продовжувати це", – підкреслив Байден.