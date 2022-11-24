ПОЛІТИКА НОВИНИСполучені Штати мають виділити більше допомоги Україні у період завершення нинішньої сесії Конгресу, а саме до кінця поточного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден захотів, щоби Конгрес США ухвалив новий пакет допомоги Україні до кінця року
Фото: РБК-Україна
Про це заявив президент США Джо Байден.
Він висловився за те, аби Конгрес Сполучених Штатів ухвалив до кінця 2022 року законопроєкт, який передбачає виділення нового масштабного пакета підтримки України, яка протистоїть агресії росії.
Президент США нагадав, що напередодні затвердив розпорядження про виділення 400 млн доларів оборонної підтримки Збройним силам України. Байден додав, що допомога українцям є невідкладним питанням.
Окремо очільник Сполучених Штатів висловив сподівання, що республіканська більшість у новому складі Палати представників у 2023 році продемонструє підтримку щодо надання допомоги Україні.
"Під час останніх виборів ми мали багато розмов про те, чи збирається інша команда продовжувати підтримувати Україну. Я все ще вірю, що там є достатньо підтримки, щоб ми могли продовжувати це", – підкреслив Байден.
Читайте також: Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 11 2022 22:17 МЕДІА
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен
- Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill
СТАТТІ