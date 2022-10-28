НОВИНИУ компанії зазначили, що зараз є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Baykar планує закінчити будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні за два роки
Фото: Baykar
Про це завив виконавчий директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар, повідомляє Reuters.
"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити", – сказав Халюк Байрактар у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.
Він також зазначив, що цього року його компанія, що виробляє безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та Akinci, отримає близько 1 мільярда доларів експортних доходів, що приблизно на 50% більше, ніж було торік. За словами Байрактара, отримані кошти компанія вкладе в розширення виробничих ліній.
"Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль – робити мінімум 30 одиниць на місяць", – підкреслив він.
Халюк Байрактар також заявив, що дослідження та розробка швидкого безпілотного винищувача Kizilelma, який, на думку аналітиків, має значно розширені можливості для повільних розвідувальних і ракетоносних безпілотних літальних апаратів, також пожвавляться. За його словами, перший політ цього винищувача очікується в найближчі місяці.
Він також додав, що випробування безпілотника TB3, що є версією TB2, адаптованою до короткої злітно-посадкової смуги, будуть завершені до кінця 2023 року.
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