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Байрактари отримають ракети для боротьби з дронами-камікадзе

Турецька компанія Baykar має намір у найближчому майбутньому оснастити безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı ракетами класу "повітря – повітря" для боротьби з дронами-камікадзе.
Байрактари отримають ракети для боротьби з дронами-камікадзе

Про це заявив генеральний директор Baykar Галук Байрактар, повідомляє Daily Sabah.

"Незабаром у наших Bayraktar TB2 і Akıncı будуть ракети "повітря – повітря"; не тільки для поразки безпілотників, а й інших ворожих літаків. Ми проводимо випробування", – зазначив Байрактар.

Під час виставки SAHA Expo, яка проходила в Стамбулі цього тижня, Baykar підписала контракт із турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо використання ракет Sungur на своїх безпілотниках.

"Це перевірені боєприпаси, які можуть змінити правила гри в небі", - наголосив генеральний директор Roketsan Мурат Ікінчі.

ЗСУ для перехоплення дронів-камікадзе використовують винищувачі, але застосування безпілотників може стати більш ефективним та дешевим рішенням. За словами Байрактара, іранські дрони – повільні, галасливі та літають на низькій висоті, що робить їх легкими цілями для турецьких ракет та БПЛА.

Раніше повідомлялось, що  Baykar планує закінчити будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні за два роки.

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30 10 2022 16:21
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