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Бажаючих очолити НБУ побільшало

Сергій Тігіпко та Володимир Лавренчук можуть бути висунуті в кандидати на пост глави НБУ
Голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук готовий стати наступним очільником НБУ.
Бажаючих очолити НБУ побільшало Фото: zn.ua

Про це повідомляє Finclub.

На питання журналіста KyivPost про те, чи цікаво Володимир Лавренчук стати новим головою НБУ після того, як Валерія Гонтарєва піде у відставку 10 травня, він відповів: "Відповідь" так ", коли прийде час".

Ще один потенційний кандидат - Сергій Тігіпко. 19 квітня він залишив посаду голови правління ТАСкомбанку, а 20 квітня - очолив наглядову раду.

Раніше повідомляли, що Сергій Тігіпко може бути висунутий в кандидати на пост глави НБУ. За даними DT.UA, останнім часом "Сергій Тігіпко досить близький до президента Петра Порошенка і глибоко присвячений в комерційну діяльність останнього".

Володимир Лавренчук займає посаду голови правління Райффайзен банку Аваль з 2005 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що не претендує на посаду голови Національного банку України.

Як відомо, в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку Гонтарева повідомила, що подала президенту Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки не планується.
Гонтарева зазначила, що очікує кандидатуру на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

У свою чергу керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив, що Гонтарева продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ. 

 

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