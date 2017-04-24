Бажаючих очолити НБУ побільшало

Сергій Тігіпко та Володимир Лавренчук можуть бути висунуті в кандидати на пост глави НБУ

Голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук готовий стати наступним очільником НБУ.

Про це повідомляє Finclub.

На питання журналіста KyivPost про те, чи цікаво Володимир Лавренчук стати новим головою НБУ після того, як Валерія Гонтарєва піде у відставку 10 травня, він відповів: "Відповідь" так ", коли прийде час".

Ще один потенційний кандидат - Сергій Тігіпко. 19 квітня він залишив посаду голови правління ТАСкомбанку, а 20 квітня - очолив наглядову раду.

Раніше повідомляли, що Сергій Тігіпко може бути висунутий в кандидати на пост глави НБУ. За даними DT.UA, останнім часом "Сергій Тігіпко досить близький до президента Петра Порошенка і глибоко присвячений в комерційну діяльність останнього".

Володимир Лавренчук займає посаду голови правління Райффайзен банку Аваль з 2005 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що не претендує на посаду голови Національного банку України.

Як відомо, в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку Гонтарева повідомила, що подала президенту Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки не планується.

Гонтарева зазначила, що очікує кандидатуру на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

У свою чергу керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив, що Гонтарева продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ.