Бази ООН у Малі атакували бойовики під виглядом миротворців США
"MINUSMA підтверджує, що на її базу в місті Тімбукту було скоєно напад із застосуванням начиненого вибухівкою автомобіля і мінометів. Відбувся обмін вогнем. Зараз ситуація вже перебуває під контролем", - йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці миротворчої операції ООН в Малі, повідомляє "Укрінформ".
У наступному повідомленні наголошується, що в результаті нападу загинув один миротворець і ще десять отримали поранення.
Водночас, за даними ЗМІ, бойовики напали також і на французьку військову базу, при цьому зробили це, переодягнувшись в миротворців.
"Терористи, одягнені в блакитні шоломи на двох автомобілях, начинених вибухівкою, і з розпізнавальними знаками армії Малі та ООН, спробували прорватися в ці табори", - посилається Reuters на заяву уряду Малі.
Міжнародна миротворча операція в Малі є найкривавішою в історії ООН. Станом на кінець березня в цій країні загинуло 162 миротворці, хоча місія триває 5 років.
Нагадаємо, на заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, в результаті якого загинули троє військових, ще п'ять отримали поранення.
Миротворча місія в Малі розпочалася у 2014 році після того, як Франція очолила військову кампанію по витісненню ісламістських бойовиків з півночі країни. Створення місії критикують за відсутність мирної угоди, яку потрібно підтримувати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?