Бази ООН у Малі атакували бойовики під виглядом миротворців США

Міжнародна миротворча операція в Малі є найкривавішою в історії ООН

У результаті нападу бойовиків на базу ООН в Малі загинув один миротворець, ще 10 отримали поранення.

"MINUSMA підтверджує, що на її базу в місті Тімбукту було скоєно напад із застосуванням начиненого вибухівкою автомобіля і мінометів. Відбувся обмін вогнем. Зараз ситуація вже перебуває під контролем", - йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці миротворчої операції ООН в Малі, повідомляє "Укрінформ".

У наступному повідомленні наголошується, що в результаті нападу загинув один миротворець і ще десять отримали поранення.

Водночас, за даними ЗМІ, бойовики напали також і на французьку військову базу, при цьому зробили це, переодягнувшись в миротворців.

"Терористи, одягнені в блакитні шоломи на двох автомобілях, начинених вибухівкою, і з розпізнавальними знаками армії Малі та ООН, спробували прорватися в ці табори", - посилається Reuters на заяву уряду Малі.

Міжнародна миротворча операція в Малі є найкривавішою в історії ООН. Станом на кінець березня в цій країні загинуло 162 миротворці, хоча місія триває 5 років.

Нагадаємо, на заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, в результаті якого загинули троє військових, ще п'ять отримали поранення.

Миротворча місія в Малі розпочалася у 2014 році після того, як Франція очолила військову кампанію по витісненню ісламістських бойовиків з півночі країни. Створення місії критикують за відсутність мирної угоди, яку потрібно підтримувати.