Скрипаль просив у Путіна дозвіл для повернення в Росію, - BBC
Як повідомляє ВВС, про це в ексклюзивному інтерв'ю британському ЗМІ повідомив колишній однокласник Скрипаля Володимир Тімошков.
За його словами, Скрипаль зателефонував йому з Лондона та повідомив, що писав Путіну про прохання повернутися в РФ.
"У 2012 році він подзвонив мені, ми говорили близько півгодини. Він сказав, що написав Путіну, щоб його помилували і дозволили приїхати в Росію, оскільки там його мати, брат і родичі", - заявив Тімошков.
Він зазначив, що Скрипаль "дуже каявся, що був "подвійним агентом", але "зрадником" себе через це не вважав, оскільки присягу складав на вірність СРСР, а не Росії.У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю заяву про лист від Скрипаля Путіну, повідомляє РІА Новости.
"Ні. Це не так", - заявив Пєсков.
Раніше він заявив, що Росія сама передала Скрипаля Великій Британії і він не становив жодної цінності, а також назвав "штучними" усі "теорії змови" про мотиви Москви отруїти екс-полковника ГРУ.
Як відомо, отруєних росіян - Сергія Скрипаля та його доньку Юлію - знайшли без свідомості у центрі м.Солсбері 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованого нервово-паралітичної речовини.
Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.
4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
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