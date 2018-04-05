Беленюк зізнався, що отримував пропозиції виступати за інші країни

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Жан Беленюк зізнався, що досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні.

"Мене запросили в одну європейську країну і запропонували 200 тисяч доларів за перехід у їх збірну. Тобто я переходжу, отримую ці гроші, отримую європейський паспорт і зарплату в 5000 доларів в місяць. І пропонують такі умови не тільки мені, а багатьом українським спортсменам. Купа пропозицій у мене було - хоч куди приїду, всюди пропонують. У Китай звали, навіть в Крим запрошували і давали 5000 доларів.

Але я вірю в майбутнє України, вірю в цю країну. Я ось недавно прогулявся Хрещатиком, до мене дуже багато людей підходять фотографуються, дякують, бажають успіху. Я буду відчувати себе шматком гівна, якщо розвернуся і поїду, підвівши людей, які за мене щиро вболівають і кажуть щирі слова. Це для мене вкрай важливо - не зраджувати почуття людей, друзів і близьких", - заявив Беленюк, інформує Xsport.

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Нагадаємо, що Жан Беленюк заявив, що не поїде на чемпіонат Європи, який пройде в російському Каспійську. Спортсмену заборонили їхати на змагання. Тренер збірної України з боротьби Мурад Саргсян заявив, що Беленюк не може їхати до Росії через те, що пов'язаний із ЗСУ.