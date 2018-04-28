Беленюку заборонили їхати в Росію на чемпіонат Європи з боротьби

Український борець греко-римського стилю та олімпійський призер Олімпіади в Ріо Жан Беленюк заявив, що не поїде на чемпіонат Європи, який пройде в російському Каспійську.

На першості Європи українська команда виступатиме не основним складом.

"На превеликий жаль, мені їхати на чемпіонат Європи в Росії заборонили за тиждень до виїзду. Не хочу вдаватися в подробиці, зазначу лише, що ми до останнього боролися за право їхати на ці змагання і, ручаюся, доклали б всі свої сили, щоб підняти український прапор і на цьому всеевропейском форумі! Було витрачено багато сил, часу, нервів і здоров'я для того, щоб підготуватися належним чином, але зараз розумію, що все було даремно... В майбутньому все зміниться, і політична кон'юнктура в тому числі, як це було неодноразово, але ніхто не поверне спортсменам їх молодість і можливість, будучи молодим і сильним, проявити себе!", – написав Беленюк на своїй сторінці в Instagram.

Збірна України делегує на ці змагання 30 спортсменів – по 10 осіб з України виступлять у змаганнях з вільної, греко-римської та жіночої боротьби:

Вільна боротьба: Армен Аракелян (до 57 кг), Володимир Буруков (до 61 кг), Титал Джафарян (до 65 кг), Андрій Квятковський (до 70 кг), Василь Михайлов (до 74 кг), Рустам Дудаєв (до 79 кг), Мраз Джафарян (до 86 кг), Кирило Мішків (до 92 кг), Мурази Мчедлідзе (до 97 кг), Данило Картавий (до 125 кг).

Греко-римська боротьба: Владислав Коростельов (до 55 кг), Андрій Мартинюк (до 60 кг), Дмитро Добров (до 63 кг), Дмитро Цимбалюк (до 67 кг), Богдан Кабін (до 72 кг), Микола Дараган (до 77 кг), Дмитро Арабаджи (до 82 кг), Степан Шелемех (до 87 кг), Юрій Шкрюба (до 97 кг), Владислав Вороний − до 130 кг.

Жіноча боротьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Христина Береза (до 53 кг), Ганна Войтова (до 55 кг), Тетяна Кіт (до 57 кг), Олена Кремзер (до 59 кг), Ілона Прокопевнюк (до 62 кг), Марія Ільчишин (до 65 кг), Єлизавета Тискарева (до 68 кг), Ганна Тисличенко (72 кг), Ірина Пасічник (до 76 кг).

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Чемпіонат Європи по боротьбі пройде у російському Каспійську у Палаці спорту імені Алі Алієва з 30 квітня по 6 травня.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, що проходять на території країни агресора Росії. Попередній документ прямо забороняв участь українських спортсменів у змаганнях на території РФ, в нинішньому ж – забороняється фінансувати таку участь за рахунок коштів із державного бюджету.