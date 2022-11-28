Бельгія надасть Україні €150 тисяч допомоги для культурної сфери
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За словами Ткаченка, під час візиту глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб до Києва міністерці провели екскурсію в Національному художньому музеї України та Софії Київський.
"Показали наше мистецтво, пам‘ятки історії та архітектури, нашу історію та коріння. Домовились про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини. Бельгія виділяє нам 150 тисяч євро допомоги культурній сфері", – повідомив Ткаченко у Telegram.
Раніше повідомлялось, що Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу на відновлення енергосистеми.
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