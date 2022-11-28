Бельгія надасть Україні €150 тисяч допомоги для культурної сфери

Бельгія надасть 150 тисяч євро допомоги для підтримки української культури та допоможе закладам культури і медіа генераторами.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, під час візиту глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб до Києва міністерці провели екскурсію в Національному художньому музеї України та Софії Київський.

"Показали наше мистецтво, пам‘ятки історії та архітектури, нашу історію та коріння. Домовились про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини. Бельгія виділяє нам 150 тисяч євро допомоги культурній сфері", – повідомив Ткаченко у Telegram.

Раніше повідомлялось, що Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу на відновлення енергосистеми.