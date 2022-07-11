Бельгія направила в Україну вантажівки і міномети

Військова допомога включає "велику кількість" вантажівок та чотири одиниці мінометів 120-мм МО-120.

Бельгія відправить в Україну партію вантажівок Volvo Fassi N10 та кілька одиниць важких мінометів.

Про це повідомляє Oryx.

Видання зазначає, що йдеться про "велику кількість" вантажівок та чотири одиниці мінометів 120-мм МО-120.

Нагадаємо, Брюссель оцінив всі свої постачання Україні з початку війни у 76 млн. євро.

Раніше повідомлялось, що системи ППО NASAMS i Aspide прибули в Україну.