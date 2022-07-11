НОВИНИВійськова допомога включає "велику кількість" вантажівок та чотири одиниці мінометів 120-мм МО-120.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бельгія направила в Україну вантажівки і міномети
Фото: EPA
Бельгія відправить в Україну партію вантажівок Volvo Fassi N10 та кілька одиниць важких мінометів.
Про це повідомляє Oryx.
Видання зазначає, що йдеться про "велику кількість" вантажівок та чотири одиниці мінометів 120-мм МО-120.
Нагадаємо, Брюссель оцінив всі свої постачання Україні з початку війни у 76 млн. євро.
Раніше повідомлялось, що системи ППО NASAMS i Aspide прибули в Україну.
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07 11 2022 16:00 МЕДІА
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