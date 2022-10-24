Бельгія направить допомогу енергетичному сектору України
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч із міністеркою енергетики Королівства Бельгія Тінне Ван дер Стретен. Галущенко поінформував колегу, що протягом останніх двох тижнів росія масовано обстрілює об’єкти української енергетичної інфраструктури.
"Енергетики намагаються оперативно проводити ремонтні та відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути світло і тепло у домівки українців", – йдеться у повідомленні.
Стретен запевнила, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи необхідну допомогу, у тому числі й енергетичному фронту. Наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору і буде відправлений в Україну до кінця жовтня.
Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.
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