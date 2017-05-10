Бельгія судитиметься з Ryanair

Позивач засудив несправедливу комерційну практику авіакомпанії та закликав до її негайного припинення

Бельгія подала до суду на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування понад 2 тисяч рейсів.

Після скасування рейсів компанія втратила повагу серед бельгійських споживачів. Про це заявив бельгійський міністр у справах споживачів Кріс Петерс, повідомляє Le Soir.

За словами Петерса, компанія Ryanair відмовляється інформувати бельгійських клієнтів французькою чи голландською мовами, а обслуговує лише англійською та "демонструє брак професіоналізму".

Міністр також засудив несправедливу комерційну практику авіакомпанії та закликав до її негайного припинення.

Нагадаємо, що минулого місяця Ryanair скасував від 40 до 50 рейсів в день на найближчі шість тижнів, щоб дати співробітникам можливість сходити у відпустку після пікового літнього сезону.

Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.