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Бельгія вперше з 2015 року знизила рівень терористичної загрози

Однак військові не зникнуть з вулиць бельгійських міст
Бельгія знизила рівень терористичної загрози майже через два роки після терористичних актів у Брюсселі, в результаті яких загинули 32 людини.
Бельгія вперше з 2015 року знизила рівень терористичної загрози Фото: EPA / UPG

Прем'єр-міністр Шарль Мішель заявив, що рівень загрози зменшений з третього до другого за чотирибальною шкалою, що вказує на "малоймовірну загрозу",  повідомляє Le Soir.

"Але рівень 2 після нападів не такий самий, як рівень 2, який був напередодні нападів", - сказав Мішель, підкресливши, що зараз в Бельгії існує культура безпеки, яка була посилена в останні роки.

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Прем'єр, однак, попередив, що військові не зникнуть з вулиць бельгійських міст. Кількість солдатів на вулицях буде пропорційною загрозі, зазначив Мішель, не надавши конкретних цифр.

Нагадаємо, в центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він з ножем напав на двох військових. Внаслідок нападу двоє поліцейських дістали легких поранень.

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22 01 2018 19:16
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