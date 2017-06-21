Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бельгійські ЗМІ назвали особу брюссельського терориста

Поліція раніше не називала імені нападника
Терористом, який влаштував вибух на Центральному вокзалі Брюсселя у вівторок, був 36-річний Осама Заріух.
Бельгійські ЗМІ назвали особу брюссельського терориста Фото: Le Soir

Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir.

Видання також опбулікувало фотографію ймовірного терориста, взяту з його сторінки на Facebook.

Поліція раніше не називала імені нападника, а тільки його ініціали – О.З. Також правоохоронці повідомили, що він мав марокканське походження і був відомий правоохоронним органам, однак не у зв’язку з тероризмом.

Про Заріуха відомо, що він з 2013 року проживав у брюссельському районі Моленбек, де мешкає велика кількість іммігрантів, і де, зокрема, проживали й співорганізатори попередніх терористичних атак у Брюсселі.

У профілі Заріуха в соцмережі вказано, що він народився в місті Надор (Марокко) і навчався до 2002 року в університеті, розташованому в марокканському місті Уджда.

Виконавець теракту мав при собі валізу з вибухівкою, начинену цвяхами та балонами з газом, і вибух міг призвести до важких втрат, зазначив прем’єр.

Нападник встиг здійснити невеликий вибух, після чого його застрелив один з військових, які патрулюють на вокзалі. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вчора поліція Бельгії нейтралізувала людину в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 17:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.