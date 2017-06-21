Бельгійські ЗМІ назвали особу брюссельського терориста

Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir.

Видання також опбулікувало фотографію ймовірного терориста, взяту з його сторінки на Facebook.

Поліція раніше не називала імені нападника, а тільки його ініціали – О.З. Також правоохоронці повідомили, що він мав марокканське походження і був відомий правоохоронним органам, однак не у зв’язку з тероризмом.

Про Заріуха відомо, що він з 2013 року проживав у брюссельському районі Моленбек, де мешкає велика кількість іммігрантів, і де, зокрема, проживали й співорганізатори попередніх терористичних атак у Брюсселі.

У профілі Заріуха в соцмережі вказано, що він народився в місті Надор (Марокко) і навчався до 2002 року в університеті, розташованому в марокканському місті Уджда.

Виконавець теракту мав при собі валізу з вибухівкою, начинену цвяхами та балонами з газом, і вибух міг призвести до важких втрат, зазначив прем’єр.

Нападник встиг здійснити невеликий вибух, після чого його застрелив один з військових, які патрулюють на вокзалі. В результаті вибуху ніхто не постраждав.