Бельгійські ЗМІ назвали особу брюссельського терориста
Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir.
Видання також опбулікувало фотографію ймовірного терориста, взяту з його сторінки на Facebook.
Поліція раніше не називала імені нападника, а тільки його ініціали – О.З. Також правоохоронці повідомили, що він мав марокканське походження і був відомий правоохоронним органам, однак не у зв’язку з тероризмом.
Про Заріуха відомо, що він з 2013 року проживав у брюссельському районі Моленбек, де мешкає велика кількість іммігрантів, і де, зокрема, проживали й співорганізатори попередніх терористичних атак у Брюсселі.
У профілі Заріуха в соцмережі вказано, що він народився в місті Надор (Марокко) і навчався до 2002 року в університеті, розташованому в марокканському місті Уджда.
Виконавець теракту мав при собі валізу з вибухівкою, начинену цвяхами та балонами з газом, і вибух міг призвести до важких втрат, зазначив прем’єр.
Нападник встиг здійснити невеликий вибух, після чого його застрелив один з військових, які патрулюють на вокзалі. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вчора поліція Бельгії нейтралізувала людину в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа