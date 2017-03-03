Bellingcat: Генерал-майор РФ Дубинський – ключова фігура в транспортуванні "Бука" на Донбас

Він був підлеглим Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна в Слов'янську та Донецьку

Міжнародна команда розслідувачів Bellingcat повідомила про те, що ключовим організатором транспортування "Бука", з якого імовірно було збито літак рейсу MH17, був відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський на прізвисько "Похмурий".

Основним доказом того, що Дубинський і є Похмурий, є фотографія російського актора Івана Охлобистіна, на якій він зображений з колишнім генерал-майором РФ. Охлобистін підтвердив, що Дубинський дійсно носив псевдоніми "Похмурий" і "Петровський" і був підлеглим Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна в Слов'янську та Донецьку.

Про це йдеться в доповіді Bellingcat.

Також у своїй доповіді Bellingcat підтвердив справжність п'яти перехоплених телефонних переговорів за участю Дубинського, які відбулися 17 липня 2014 року і були опубліковані СБУ 18 липня 2014 року.

В ході першого дзвінка о 9:08 ранку Дубинський розмовляє з "Бурятіком" - сепаратистом, чия особистість так і не була встановлена. "Бурятік" запитує Дубинського, куди вантажити установку "Бук-М1", яку він привіз з невстановленого місця в Донецьк. Запитавши, де вивантажити і заховати "Бук", який прибув на тралі,

"Бурятік" підтверджує Дубинському, що "Бук" прибув з екіпажем. Дубинський відповідає "Бурятіку", що установку не потрібно розвантажувати і ховати, тому що вона повинна відправитися "туди" вже зараз.

В аналізі дослідників йдеться, що невідомо, чи прибув "екіпаж" установки з Росії або ж був групою сепаратистів або зведеним російсько-сепаратистським екіпажем.

У другому телефонному дзвінку о 9:22, Дубинський знову розмовляє з "Бурятіком". Він питає, чи привіз "Бурятік" одну або дві установки "Бук". "Бурятік" пояснює, що в ході передачі установок "сталася непонятка", так як другої машини для перевезення "Бука" не знайшлося.

У третьому дзвінку о 9:23 Дубинський розмовляє з іншим співрозмовником - "Саничом". У розмові Дубинський повідомляє Саничу, що "З твоїми піде моя" Бук-М", яка знаходиться на тралі.

В ході четвертого дзвінка, Дубинський розмовляє з іншим бойовиком, ім'я якого не відомо. Дубинський говорить йому відправитися в район населеного пункту Первомайське і там охороняти установку "Бук".

П'ятий дзвінок відбувся в кінці дня 17 липня 2014 року і відбувався між Дубинським і "Боцманом", якого СБУ називає офіцером російського ГРУ. Дубинський розповідає Боцману, що знаходиться "на Маринівці" і вони постійно піддаються вогню "Градів", а також недавно збили український літак Су-25. Він згадує, що його сили вранці отримали "Бук-М", в результаті чого "стало легше".

Bellingcat зазначає, що розмова точно відбувається вже після того, як "Бук" збив літак MH17, до того, як стало широко відомо, що був збитий пасажирський лайнер.

Розслідувачі підкреслюють, що Дубинський помилявся, кажучи, що в день дзвінка вони збили "Сушку". Єдиний літак, збитий в той день, - "Боїнг" MH17 Малазійських Авіаліній.

Нагадаємо, 15 лютого міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.