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Bellingcat назвала особу передбачуваного винуватця знищення MH-17

За версією слідства, літак рейсу MH17 "Бука" здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський
Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat випустила доповідь, в якому говориться, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.
Bellingcat назвала особу передбачуваного винуватця знищення MH-17 Фото: 112.ua

Раніше Дубинський був відомий як боєць збройних сил так званої "Донецької народної республіки" "Похмурий".

У доповіді також говориться, що "Бук" також перевозили службовці 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії. До такого висновку Bellingcat прийшла після вивчення фотографій в соцмережах військових, які були зроблені в Ростовській області під час транспортування установки.

Повідомляється, що Bellingcat передав отримані дані зведеної групі слідчих (JIT, Joint Investigation Team), яка веде кримінальне розслідування загибелі Boeing MH17, збитого в Донбасі в липні 2014 року.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.

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