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Bellingcat встановила причетність російських військових до обстрілів Маріуполя у 2015 році

Названі імена військових РФ
Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat підтвердили, що 24 січня 2015 року Маріуполь обстріляли з підконтрольної РФ території та опублікували імена причетних до них бойовиків та російських військових.
Bellingcat встановила причетність російських військових до обстрілів Маріуполя у 2015 році Фото: radiosvoboda.org

"Bellingcat встановила, що російські військові командувачі, які працюють на міністерство оборони РФ, давали інструкції, керували та консультували під час операції з обстрілів", - зазначають розслідувачі.


Фото: bellingcat.com

 

Вони ідентифікували 9 російських офіцерів, зокрема одного генерала, двох полковників та трьох підполковників, які безпосередньо брали участь в обстрілах.

Розслідувачі встановили імена російських офіцерів, які здійснювали командування батарей РСЗВ (Реактивна система залпового вогню) на різних рівнях в день обстрілу Маріуполя або давали цілевказування з іншого району на сході України:

Серед них:

Генерал-майор Степан Степанович Ярощук


Фото: bellingcat.com

Олександр Йожефович Цаплюк, позивний "Горець"


Фото: bellingcat.com

Олександр Анатолійович Муратов


Фото: bellingcat.com

Максим Володимирович Власов, позивний "Югра"


Фото: bellingcat.com

Сергій Сергійович Юрченко, позивний "Воронеж"


Фото: bellingcat.com

Олександр Валерійович Грунчев, позивний "Терек"


Фото: bellingcat.com

Також Bellingcat ідентифікувала офіцерів РФ, які відповідали за відбір та переправлення командирів артилерії та артилерійського обладнання на східну Україну, серед них:

Полковник Олег Леаргійович Кувшинов


Фото: bellingcat.com

Генерал-майор Дмитро Миколайович Клименко


Фото: bellingcat.com

Полковник Сергій Іванович Лісай


Фото: bellingcat.com

Завдяки аналізу подій напередодні та 24 січня 2015 року, Bellingcat визначила ще двох російських генералів, які займалися відбором та призначенням російських артилерійських спеціалістів на керівні посади на сході України:

Олександр Михайлович Евтоді, позивний "Пепел"


Фото: pravda.com.ua
Граір Манукович Егіазарян, позивний "Шрам"


Фото: pravda.com.ua

"Крім того, Bellingcat вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну були переправлені дві батареї ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Рано вранці 24 січня 2015 року ці батареї були розгорнуті поряд з селом Безіменне з метою обстрілів міста Маріуполя та його околиць, а згодом були повернуті в Росію", - розповідають розслідувачі.

Дані для розслідування вони отримали завдяки доступу до аудіо- і відеоданих, поданих українською владою в Міжнародний суд ООН в рамках розгляду справи проти Росії.

"Bellingcat і партнери проаналізували велику кількість перехоплених телефонних переговорів між учасниками збройного конфлікту, які на момент обстрілу знаходилися в районі Безіменного", - розповідають представники групи.

Під час розслідування вони перевірили події, імена, місця розташування, метадані дзвінків, супутникові знімки, пости у соцмережах та зразки голосів з публічних виступів декількох встановлених осіб.

У Bellingcat пообіцяли опублікувати повну версію звіту про виявлення дев'яти російських офіцерів пізніше на цьому тижні.

Нагадаємо, що 24 січня 2015 року унаслідок обстрілу мікрорайону Східний в Маріуполі загинули 29 людей та ще 92 зазнали поранень. 

 

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07 05 2018 16:18
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