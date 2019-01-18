Бенксі намалював графіті на гаражі мешканця Уельсу: її продали за понад 100 тисяч фунтів

Малюнок з’явився на гаражі Льюїса у грудні, за кілька днів до Різдва

Житель міста на півдні Уельсу Ієн Льюїс продав нову роботу Бенксі "Season’s Greetings", яку той намалював на його гаражі, за понад 100 тисяч фунтів. На графіті зображена дитина з санками, яка, на перший погляд, ловить ротом сніжинки, які насправді виявляються попелом від багаття.

Мешканець Порт-Толбота, якому належав гараж, продав твір власнику галереї в Ессексі Джону Брендлеру, у чиїй колекції вже є кілька робіт Бенксі. За словами Льюїса, дехто пропонував йому більше грошей, однак лише Брендлер погодився залишити графіті в Порт-Толботі "мінімум на два-три роки", повідомляє BBC.

Малюнок з’явився на гаражі Льюїса у грудні, за кілька днів до Різдва. Льюїс розповів, що графіті Бенксі створило чимало клопотів у його житті. 55-річний Льюїс сказав, що такий досвід відчутно змінив його життя.

"Я радий, що продав роботу. Чесно кажучи, я ситий нею по горло", - сказав Льюїс.

За його словами, через великий інтерес людей довелося встановити пластикову огорожу біля стіни. Крім того, довелося найняти охорону. Оплатити її Льюїсу допоміг британський актор Майкл Шин, який навчався в Порт-Толботі. За оцінками волонтерів, що минулого місяця твір відвідали близько 20 тисяч людей.

Льюїс зазначив що, роботу перенесуть і він добудовуватиме гараж.

Додамо, що у будинок-музей Ван Гога в Нідерландах передали невідому раніше картину, яка може належати пензлю знаменитого художника.