Бенксі намалював графіті на гаражі мешканця Уельсу: її продали за понад 100 тисяч фунтів
Мешканець Порт-Толбота, якому належав гараж, продав твір власнику галереї в Ессексі Джону Брендлеру, у чиїй колекції вже є кілька робіт Бенксі. За словами Льюїса, дехто пропонував йому більше грошей, однак лише Брендлер погодився залишити графіті в Порт-Толботі "мінімум на два-три роки", повідомляє BBC.
Малюнок з’явився на гаражі Льюїса у грудні, за кілька днів до Різдва. Льюїс розповів, що графіті Бенксі створило чимало клопотів у його житті. 55-річний Льюїс сказав, що такий досвід відчутно змінив його життя.
"Я радий, що продав роботу. Чесно кажучи, я ситий нею по горло", - сказав Льюїс.
За його словами, через великий інтерес людей довелося встановити пластикову огорожу біля стіни. Крім того, довелося найняти охорону. Оплатити її Льюїсу допоміг британський актор Майкл Шин, який навчався в Порт-Толботі. За оцінками волонтерів, що минулого місяця твір відвідали близько 20 тисяч людей.
Льюїс зазначив що, роботу перенесуть і він добудовуватиме гараж.
Додамо, що у будинок-музей Ван Гога в Нідерландах передали невідому раніше картину, яка може належати пензлю знаменитого художника.
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