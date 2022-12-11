Бенксі створив нове графіті на зруйнованому росіянами будинку в Бородянці

Вперше, за тривалий час, найвідоміший та найдорожчий у світі вуличний художник Бенксі опублікував на своїй офіційній сторінці в Instagram три фото зі своїм новим графіті. Зроблено воно на стіні зруйнованого вщент будинку у селищі Бородянка, Київської області. Навесні цього року населений пункт було звільнено від російських окупантів. Внаслідок військових дій Бородянка зазнала суттєвих руйнувань.

На своєму графіті Бенксі зобразив гімнастку, яка стоїть на руках і наче підтримує своїм тендітним тілом залишки стіни житлового будинку, зруйнованого російськими військовими.

Художник коротко підписав ці світлини з малюнком: “Бородянка, Україна”.

Досі достовірно невідоме справжнє ім'я Бенксі. Його перша робота з'явилася у Британії, в Брістолі більше 20 років тому. Відтоді Бенксі малює свої графіті у багатьох містах світу. Зазвичай, його малюнки тонко та іронічно відображають сьогодення. Будинки через його роботи значно дорожчають. В англійському Лоустофті зображення художника продали разом зі стіною будівлі, на якій було намальовано графіті.