Bentley відомого футболіста протаранив кортеж сербського президента Вучича

Про це повідомляє газета Politika.

Згідно з повідомленням, інцидент стався в суботу вранці. Автомобіль Bentley з іспанськими номерами врізався у перший з трьох автомобілів кортежу, в якому знаходився президент, і заблокував другий автомобіль з охороною.

Співробітники служби охорони затримали винуватців дорожньо-транспортної події, які спробували втекти. Ними виявилися троє громадян Сербії, які раніше були відомі правоохоронним органам у зв'язку зі здійсненням різних правопорушень.

При цьому додається, що один із затриманих перед поїздкою вживав кокаїн.

За інформацією глави МВС Сербії, слідство не вважає інцидент спробою нападу на президента. Затримані нібито працюють охоронцями однієї зі столичних дискотек і того дня вирішили трохи "покататися".

Автомобіль, який в'їхав у кортеж глави Сербії, належить одному з відомих футболістів, який знаходився на згаданій дискотеці.

Винуватцям ДТП з президентським кортежем загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вони затримані на 48 годин. Очікується, що в понеділок буде зроблена офіційна заява з цього приводу.

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