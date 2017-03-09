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Bentley відомого футболіста протаранив кортеж сербського президента Вучича

Один із затриманих винуватців аварії перед поїздкою вживав кокаїн
Троє чоловіків на автомобілі Bentley відомого футболіста протаранили кортеж сербського президента Олександра Вучича.
Bentley відомого футболіста протаранив кортеж сербського президента Вучича Фото: google.com

Про це повідомляє газета Politika.

Згідно з повідомленням, інцидент стався в суботу вранці. Автомобіль Bentley з іспанськими номерами врізався у перший з трьох автомобілів кортежу, в якому знаходився президент, і заблокував другий автомобіль з охороною.

Співробітники служби охорони затримали винуватців дорожньо-транспортної події, які спробували втекти. Ними виявилися троє громадян Сербії, які раніше були відомі правоохоронним органам у зв'язку зі здійсненням різних правопорушень.

При цьому додається, що один із затриманих перед поїздкою вживав кокаїн.

За інформацією глави МВС Сербії, слідство не вважає інцидент спробою нападу на президента. Затримані нібито працюють охоронцями однієї зі столичних дискотек і того дня вирішили трохи "покататися".

Автомобіль, який в'їхав у кортеж глави Сербії, належить одному з відомих футболістів, який знаходився на згаданій дискотеці.

Винуватцям ДТП з президентським кортежем загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вони затримані на 48 годин. Очікується, що в понеділок буде зроблена офіційна заява з цього приводу.

Нагадаємо, колишній президент Польщі Лех Валенса потрапив у ДТП в Гданську.

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03 09 2017 23:20
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