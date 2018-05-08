Берегова охорона Іспанії за вихідні врятувала 395 мігрантів
За суботу іспанська берегова охорона врятувала 395 людей із 9 човнів у Гібралтарській протоці та в морі Альборан, повідомляє Reuters.
Ще двоє людей було врятовано з маленького човна у неділю.
Як пише "Єврпоейська правда", Іспанія вперше за багато років стала привабливішим місцем для мігрантів, ніж Італія. Цього року Іспанія вже зареєструвала майже 21 тисячу мігрантів – більше, ніж за увесь минулий рік, свідчать дані Міжнародної організації з міграції.
Коефіцієнт смертності під час переходу з Марокко до Іспанії становить приблизно один з 70, тоді як з Лівії до Італії - один з 19.
Нагадаємо, що гуманітарний човен з 59 мігрантами, врятованими біля узбережжя Лівії, відправився до Барселони в неділю після того, як Італія та Мальта відмовилися приймати його у своїх портах.
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