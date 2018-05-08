Берегова охорона Іспанії за вихідні врятувала 395 мігрантів

Іспанія вперше за багато років стала привабливішим місцем для мігрантів, ніж Італія

Майже 400 мігрантів, що добирались по Середземному морю із Марокко до Іспанії, було врятовано на іспанському узбережжі в суботу та неділю.

За суботу іспанська берегова охорона врятувала 395 людей із 9 човнів у Гібралтарській протоці та в морі Альборан, повідомляє Reuters.

Ще двоє людей було врятовано з маленького човна у неділю.

Як пише "Єврпоейська правда", Іспанія вперше за багато років стала привабливішим місцем для мігрантів, ніж Італія. Цього року Іспанія вже зареєструвала майже 21 тисячу мігрантів – більше, ніж за увесь минулий рік, свідчать дані Міжнародної організації з міграції.

Коефіцієнт смертності під час переходу з Марокко до Іспанії становить приблизно один з 70, тоді як з Лівії до Італії - один з 19.

Нагадаємо, що гуманітарний човен з 59 мігрантами, врятованими біля узбережжя Лівії, відправився до Барселони в неділю після того, як Італія та Мальта відмовилися приймати його у своїх портах.