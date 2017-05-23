Береза повідомив, що п'ять мільйонів гривень кредиту за квартиру поверне його дружина

Береза розповів, що коли прийшов в парламент, в нього вже було декілька квартир, земля, будинок за містом та декілька автівок преміум-класу

Депутат Верховної Ради Борислав Береза каже, що кредит, взятий на квартиру вартістю 5 мільйонів гривень, поверне його дружина-бізнесвумен Наталя.

"Коли я працював у бізнесі, я мав деякі накопичення, але зараз у мене дружина, вона перейняла бізнес, і саме вона працює. Тому статки сім'ї дозволяють взяти кредит і погашати його", - заявив Береза в ефірі телеканалу "112 Україна".

Береза розповів, що коли прийшов в парламент, в нього вже було декілька квартир, земля, будинок за містом та декілька автівок преміум-класу.

"Я заробляв гроші самотужки. Моя історія в бізнесі має довжину десь у 20 років", - пояснив позафракційний нардеп.

Раніше iPress.ua повідомляв про депутата Ірпінської ради від "Нових облич" Ігоря Оверко, який має у власності 186 квартир загальною площею більше, ніж футбольне поле стадіону "Олімпійський". Ще 400 квартир депутат минулого року продав.