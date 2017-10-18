Березенко: Якщо медреформа провалиться, винними будуть організатори протестів
"Мене турбує, що завтрашні акції протесту і недопуск депутатів, побиття депутатів, що було вчора,.. - це може змусити велику кількість депутатів не прийти в зал, і ми не зберемо велику кількість голосів за медичну реформу", – заявив заступник глави фракції БПП, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Сергій Березенко, "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що буде звинувачувати організаторів акції біля будівлі парламенту, якщо через блокування доступу нардепів в парламент буде провалена медична реформа.
Також Березенко зазначив, що народні депутати з БПП, до яких учасники мітингу у вівторок застосували силу - Олег Барна, Юлій Мамчур, Олексій Гончаренко – не зверталися в поліцію із заявами щодо відповідних фактів.
Нагадаємо, що 17 жовтня під стінами Верховної ради планують провести акцію. Її організували на підтримку так званої "великої політичної реформи" шість громадських організацій, дев’ять політичних партій та 11 народних депутатів абсолютно різних політичних поглядів.
Протестувальники вимагають від парламенту ухвалити три закони, в яких зафіксують нові правила виборів до Верховної ради, скасування депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду. Якщо парламент проігнорує ці вимоги, дехто з учасників, зокрема, Міхеїл Саакашвілі, обіцяють зробити акцію безстроковою та вимагати вже дострокових парламентських та президентських виборів.
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