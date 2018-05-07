Березюк: демарш БПП у Раді - спроба запустити позачергові вибори

"Чотири роки вони крали бюджет країни, тепер потрібно прикрити цей грабунок таким рейвахом"

Лідер фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк вважає, що відмова фракції Блоку Петра Порошенка від голосувань - це спроба запустити процес позачергових виборів.

"Це бажання штучного розвалу парламенту. Україна повинна йти стабільним політичним курсом. У країні мають відбутися відповідно до графіка президентські вибори, а потім - парламентські. Хтось хоче скаламутити воду, кинути країну у вир непередбачуваних подій, і хто від цього виграє? Ніхто не знає. Не можна допустити цього анархічного способу управління державою. Протягом чотирьох років вони прекрасно крали бюджет країни, тепер потрібно прикрити цей грабунок таким рейвахом. Ні! Дійти до кінця, піти на нормальні вибори й отримати оцінку виборців. Ба більше - не можна розпускати цей парламент, поки не буде прийнято закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками. Без цього олігархічна влада перехопить владу на наступних виборах, обдурить своїми неймовірними корупційними грошима, які вони назбирали за чотири роки", - заявив Олег Березюк журналістам у кулуарах парламенту.

Він сказав, що БПП використовує політику "лови злодія" в питанні призначення нових членів Центрвиборчкому: "Коли шахраї щось крадуть, вони створюють галас в іншому місці".

Березюк упевнений, що Президент Петро Порошенко причетний до цієї кризи.

"Парламенту потрібно прийняти зміни в закон про Антикорупційний суд. Цікаво, чия це була помилка? Цікаво, хто вносив цей закон із такою помилкою? Звичайно, що це був Президент України. Потрібно було проголосувати за Центральну виборчу комісію. Чому не проголосували? Хочеться зберегти стару керовану і піти на вибори без нового закону про вибори? Звичайно, що хочеться олігархічній бандитській владі", - заявив лідер "Самопомочі".

Нагадаємо, що вранці 5 липня під час рейтингового голосування питання про звільнення і призначення членів ЦВК підтримали тільки 189 нардепів. Коаліційна фракція "Народного фронту" дала лише 10 голосів.

Після цього, Блок Петра Порошенко відмовився брати участь у голосуваннях.