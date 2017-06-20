Березюк провів ніч під Адміністрацією Президента, - ФОТО

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк продовжив акцію голодування під Адміністрацією Президента через проблему накопичення сміття у Львові.

Він з декількома колегами нардепами по фракції розмістився на сходах Будинку Химер. Проте ніхто, крім самого Березюка, не голодує. Також тат розкладені дві розкладачки, повідомляє "Українська правда".

Як повідомив УП Березюк, він збирається сидіти під АП і завтра, а на засідання сесії ВР не піде. За його словами, він припинить голодування тоді, коли "влада припинить знущатися з львів'ян".



Фото: pravda.com.ua

На уточнююче питання, що насамперед, має зробити "влада", Березюк додав: "Розблокувати полігони для вивезення сміття".

Водночас, нардеп від "Самопомочі" львів'янин Сергій Кіраль повідомив УП, що ,насамеред, львівська мерія очікує, що уряд оголосить надзвичайний стан у Львові, що і дозволить відкрити полігони для утилізації сміття, включаючи Грибовицький полігон.

За словами Березюка, протягом дня до нього ніхто не виходив з АП, крім коменданта.



Фото: pravda.com.ua

Ближче до півночі до Березюка навідався Рефат Чубаров, щоб розпитати про ситуацію з львівським сміттям, яка до цього йому була незрозуміла.

Як відомо, в понеділок, 19-го червня, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк повідомив, що голодуватиме під стінами Адміністрації Президента й ночуватиме у ніч на 20 червня там.

Ввечері того ж дня депутатська фракція "Самопоміч" провела своє засідання на ґанку Адміністрації Президента, де голодує її лідер Олег Березюк.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.