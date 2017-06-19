Березюк збирається ночувати під Адміністрацією Президента

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодуватиме під стінами Адміністрації Президента й ночуватиме у ніч на 20 червня там.

На думку Березюка, влада має "перестати знущатися над людьми": "Президентська адміністрація це почала, вона має це закінчити. Тому що прем’єр-міністр виглядає залежним".

"Цей план лежить (у влади) рік. Просто брехлива позиція, нечесна конкуренція, використання деспотичних інструментів проти людей у політичній боротьбі привела до такої катастрофи. Щоб вона не стала ще більшою, я тут", – заявив Олег Березюк у коментарі каналу "112 Україна" в понеділок, попри те, що Президент відбув до США.

"Я тут буду ночувати. Я буду тільки вживати воду – а далі все залежить від президента і прем’єр-міністра. Якщо вони є посадові особи держави, де людина і її здоров'я мають цінність, то все буде добре. Якщо ми в деспотичній державі, то тоді не треба брехати про європейські цінності, можливості і шлях", – сказав депутат.

За його словами, звернення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Садового на засіданні уряду було на 99% брехнею.

За словами Березюка, публічне прохання Гройсмана до мерів допомогти Садовому, якщо той попросить прийняти сміття свого міста, – це "цинічне хамство".

"Єдиний великий полігон на Львівщині, який обслуговував як місто Львів, так і чотири райони, був закритий згідно з поданням прокуратури рішенням суду. Держава, забравши полігон, має надати альтернативні полігони – а не спонукати і просити. Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій чи РНБО", – сказав він.

"Знаєте, Львів рік виживає тільки тому, що мера Львова поважають інші мери і беруть сміття. Але коли влада – за допомогою правоохоронних органів, які скоро треба називати НКВС – це дізнається, ці мери отримують погрози. Кажуть: "Хочеш, щоб тобі таке було – приймай далі, не хочеш – знайди можливість не приймати. Одна рука дає, інша забирає", – заявив Березюк.

На його думку, держава має визначити місця для полігонів – наприклад, рішенням Ради національної безпеки й оборони.

"Їх треба 20, 30, 40 – для того, щоб раз на тиждень чи раз на день, залежно від кількості сміття. І це треба підписати на 3-5 років, бо питання не вирішиться швидко", – сказав лідер фракції "Самопоміч".

Він наголосив, що навіть будівництво заводу за кошти міста чи інвесторів – це процес, який на 80% залежний від дозвільних процедур держави.

"Львів ще до пожежі мав домовленості з Європейським інвестиційним банком. Ці пропозиції до сьогодні лежать у Кабміні не вирішені", – додав Березюк.

У свою чергу, Ірина Луценко у кулуарах парламенту заявила, що "вигідно голодувати, коли Президент займається державними справами, готується до візиту в США".

Вона нагадала, що після децентралізації місцеві громади розпоряджаються 80% бюджету.

"Це не функція президента і Адміністрації Президента – вивозити зі Львова сміття. На це підв'язався Садовий. Для того львів'яни платять в місцевий бюджет податки. Шановний Садовий, якщо ви дійсно мер, а не просто мусорщик, який розвозить по всій Україні сміття, то будьте ласкаві, зберіть громаду, використайте кошти, побудуйте заводи і працюйте. Це ваша безпосередня функція. Немає чого перекладати її на Президента", – заявила Луценко.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.