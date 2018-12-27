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Беркутівець, що розганяв Майдан, керує спецпідрозділом у новій поліції, - ЗМІ

Арсена Авакова відмовився давати коментар
Командир київського полку поліції особливого призначення Руслан Цикалюк раніше служив у "Беркуті" та брав участь у розгоні учасників Євромайдану.
Беркутівець, що розганяв Майдан, керує спецпідрозділом у новій поліції, - ЗМІ Фото: twitter.com/sodel_vlad

Нині чинний полк особливого призначення був створений на базі "Беркуту", у якому Цикалюк служив до його ліквідації, інформує "Громадське".

"Громадське" проаналізувало відео та фото розгону протестувальників у ніч на 30 листопада 2013 року. На них чоловік, схожий на нинішнього командира полку поліції особливого призначення Руслана Цикалюка разом із іншими спецпризначенцями бере участь у розгоні протесту.

Сам Цикалюк заперечує факт свого перебування на місці розгону.

Журналісти звернулись до компанії, що займається портретною експертизою, і її результати свідчать про те, що людина на зображеннях – саме Руслан Цикалюк.

"Щонайменше два правоохоронці, які відмовилися називати свої імена, повідомили "Громадському", що Цикалюк був у ніч розгону на Майдані, або впізнали його на відео", - йдеться у матеріалі.

Начальника Головного управління Національної поліції у Києві Андрія Крищенка попросили прокоментувати вказану інформацію, проте він заявив, що це питання до слідства, а не до поліції.

"Його не притягнуто до кримінальної відповідальності, він не відсторонений від служби", – наголосив Крищенко.


Руслан Цикалюк, командир полку поліції особливого призначення

У прокуратурі лише повідомили, що Цикалюка допитали як свідка у низці кримінальних проваджень стосовно злочинів проти Майдану, інших деталей відомство не надало.

Журналісти також звернулись за коментарем до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, утім очільник МВС відмовився давати коментар стосовно "Беркуту", попросивши охоронців прибрати журналістку, що задавала йому питання.

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27 12 2018 22:49
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