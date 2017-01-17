Беркутівців можуть судити в закритому режимі
"Ми працюємо в режимі, коли всі сторони процесу довіряють суду... Кожен має право критикувати суд, але не повинен це робити у залі суду під час засідання. А люди приходять і висувають якісь вимоги. До речі, громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні", як мені відомо, жорстко повідомила бажаючим проводити такі акції, про те, що вони будуть клопотати перед судом про закритий режим засідань, тому що ми не зможемо працювати, якщо тут будуть проходити мітинги", - заявив головуючий у справі щодо п'яти колишніх беркутівців суддя Святошинського райсуду Києва Сергій Дячук, повідомляє "Укрінформ".
Він підкреслив, що питання стосовно закритості чи відкритості судового засідання суд змушений буде обговорювати на підставі ініціативи однієї зі сторін процесу.
Крім того, Дячук повідомив, що невідомими активістами вже було зірвано чотири судових засідання у справі розстрілу Майдану. Водночас, він наголосив, що сплеск активності деяких громадських організацій навколо цього процесу "не має під собою жодних об'єктивних підстав".
Зазначимо, 10 січня група невідомих зірвала судове засідання у Святошинському районному суді міста Києва у справі щодо п'яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", які підозрюються у розстрілі 48 учасників Майдану.
Нагадаємо, Національна поліція відсторонила від служби 13 "екс-беркутівців".
Як повідомляв iPress.ua, ГПУ завершила досудове слідство стосовно колишнього командира роти столичного "Беркуту", командира взводу та п’ятьох їхніх підлеглих міліціонерів які заподіяли тілесні ушкодження відвідувачам Українського дому.
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