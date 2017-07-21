"Беркутівця" Лободу, який побив атомайданівців затримали у Києві Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід

У Києві затримали екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Лободу, якого розшукували за фактом нападу на Автомайдан у січні 2014 року.

Фото: repor.to/yurenev

У Печерському суді столиці 21 липня йому обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила адвокатка Євгенія Закревська. Як повідомляв iPress.ua, у квітні Святошинський районний суд Києва залишив під вартою п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", підозрюваних у масових розстрілах протестувальників Євромайдану іще на 60 діб.

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