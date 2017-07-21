CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві затримали екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Лободу, якого розшукували за фактом нападу на Автомайдан у січні 2014 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Беркутівця" Лободу, який побив атомайданівців затримали у Києві
Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід
Фото: repor.to/yurenev
У Печерському суді столиці 21 липня йому обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила адвокатка Євгенія Закревська.
Як повідомляв iPress.ua, у квітні Святошинський районний суд Києва залишив під вартою п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", підозрюваних у масових розстрілах протестувальників Євромайдану іще на 60 діб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 07 2017 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles