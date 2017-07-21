Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Беркутівця" Лободу, який побив атомайданівців затримали у Києві

Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід
У Києві затримали екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Лободу, якого розшукували за фактом нападу на Автомайдан у січні 2014 року.
"Беркутівця" Лободу, який побив атомайданівців затримали у Києві Фото: repor.to/yurenev

У Печерському суді столиці 21 липня йому обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила адвокатка Євгенія Закревська.

Як повідомляв iPress.ua, у квітні Святошинський районний суд Києва залишив під вартою п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", підозрюваних у масових розстрілах протестувальників Євромайдану іще на 60 діб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2017 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.