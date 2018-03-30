Берлін не здивований рішенням Москви вислати німецьких дипломатів

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що рішення Росії про висилку чотирьох німецьких дипломатів не стало несподіванкою.

Маас зазначив, що сьогоднішні заходи Росії не стали несподіванкою, повідомляє Deutsche Welle.

Міністр наголосив, що Німеччина прийняла рішення вислати російських дипломатів "не бездумно".

"Наша відповідь у справі Скрипаля була необхідною та прийнята в якості політичного сигналу", - сказав він.

Раніше німецькі політики розкритикували відмову Австрії вислати російських дипломатів.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.