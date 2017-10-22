Берлін протестує проти депутатів "Альтернативи для Німеччини", – ФОТО

Тисячі демонстрантів у Берліні вийшли на акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), депутати якої вперше увійдуть до Бундестагу наступного тижня.

У вівторок в парламенті Німеччини відбудеться перше засіданні в новому складі, де будуть присутні і депутати від AfD, що вперше пройшла до парламенту.

Як повідомляє BZ-Berlin, учасники акції протесту зібралися в центрі міста і дійшли до будівлі парламенту з гаслами "Стоп AfD", "Мій голос проти підбурювання" або "Моє серце б'ється за різноманітність".

Акцію організував популярний громадський рух Campact, який закликав німців виступити проти ненависті та расизму, до яких, за словами активістів, підбурює AfD.



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

Як повідомляє "Укрінформ", на мирній демонстрації зібралися німці, мігранти, прихильники практично всіх політичних партій, представлених у новому складі парламенту, крім однієї – власне "Альтернативи для Німеччини".



Фото: ukrinform.ua

Зі сцени виступили як представники молоді, так і літні люди, які пережили голокост. Всі вони говорили про те, що вперше з часів завершення Другої світової війни в німецькому бундестазі опинилися люди, котрі проповідують ідеологію, що межує з неонацизмом. При цьому промовці відзначали, що іноді прояви вкрай правого радикалізму властиві не лише "Альтернативі для Німеччини", вони зустрічаються і серед інших політиків і простих громадян. І закликали людей сказати "ні" ненависті, нетерпимості до представників інших національностей та вірувань, дискримінації в будь-якому її прояві.



Фото: ukrinform.ua

Також на акції були присутні представники Форуму російськомовних європейців, які тримали плакат: "AfD любить Путіна, ми – ні".

"Ми, російськомовні громадяни ФРН, обурені тим, що представники путінських владних структур говорять від нашого імені", – заявили учасники акції.



Фото: ukrinform.ua

Вони констатували, що багато німецьких медіа схильні не бачити відмінностей між російськомовними громадянами Німеччини і "путінськими симпатиками", тоді як у реальності багато хто з них, якщо не більшість, є прихильниками європейських цінностей.

"Ми рішуче заявляємо про наш протест проти політики російських можновладців, які ведуть інформаційну війну на території демократичних держав, ми проти путінської диктатури, проти переслідування кримських татар окупаційною владою та інших людей; нам набридла поширювана кремлівськими пропагандистами ідеологія ненависті. Ми – противники агресії проти України та анексії Криму, проти нападу на Донбас. Народ України, який став жертвою путінської агресії, заслуговує на нашу підтримку", – заявили представники Форуму, який проголошує своєю метою "припинення наступу путінізму на Європу".



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua

Як повідомив представник поліції, із початку демонстрації на неї зібралися понад 3,5 тис. осіб, за короткий час їх кількість збільшилася приблизно втричі. Самих поліцейських у місці проведення демонстрації близько 200 осіб.

За оцінками організаторів, учасників було більш як 12 тисяч.

AfD назвала акцію "наступом на демократію".

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" посіла третє місце на парламентських виборах, набравши 12,6% голосів. Партія має 92 депутати у новому складу Бундестагу.

Нещодавно в AfD відбувся розкол. Після виборів партію залишили співголова Фрауке Петрі та один із високопосадовців.