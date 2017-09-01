Берлін серйозно сприймає небезпеку кібератак з боку Росії

Влада Німеччини працює над поліпшенням засобів боротьби проти подібних нападів

Німецька влада серйозно ставиться до можливих кібератак з Росії перед виборами в бундестаг.

"Ми дуже серйозно сприймаємо небезпеку кібератак", - заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, інформує Deutsche Welle.

За його словами, Берлін вивчає доповідь американських спецслужб, в якому стверджується, що російський президент Володимир Путін особисто розпорядився провести кампанію кібератак з метою вплинути на результати президентських виборів в США.

"Ця перевірка ще не закінчена", - зазначив Зайберт.

У той же час уряд ФРН усвідомлює, можливість спроб Москви вплинути на громадську думку будь-якої із сусідніх країн. Тому влада Німеччини працює над поліпшенням засобів боротьби проти подібних нападів.

Нагадаємо, у Євросоюзі стурбовані можливістю Росії втрутитися у вибори канцлера Німеччини і президента Франції у 2017 році.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".

В свою чергу, у Кремлі заявляють, що втомилися від звинувачень з боку Вашингтона у причетності Російської Федерації до хакерських атак на Сполучені Штати Америки.