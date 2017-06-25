Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Берлін заборонив охоронцям Ердогана в'їзд на саміт G20, – ЗМІ

Німецька влада налаштована не допустити повторення вашингтонської історії у Гамбурзі
Охоронцям президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, проти яких у США порушено справу через зіткнення з прокурдськими активістами у Вашингтоні, заборонено в'їзд до Німеччини на саміт "Великої двадцятки".
Берлін заборонив охоронцям Ердогана в Фото: afp.com

Про це повідомила газета Welt am Sonntag з посиланням на анонімне джерело, пише DW.

За інформацією видання, німецька влада категорично налаштована не допустити повторення вашингтонської історії у Гамбурзі.

"На наших вулицях тільки поліція Гамбурга матиме право голосу і більше ніхто інший. Це також поширюється і на іноземні сили безпеки", – заявив Welt am Sonntag сенатор внутрішніх справах парламенту Гамбурга Енді Гроте.

Федеральне відомство з охорони конституції попереджає, що Гамбург може стати майданчиком вуличних баталій між прихильниками та супротивниками президентів Туреччини і США за участю курдських активістів, а також різних лівих і правих екстремістів.

Тільки у самому Гамбурзі налічується близько 600 прибічників забороненої у Німеччині Робочої партії Курдистану. Всього ж, за різними даними, у ФРН мешкають близько 14 тис. послідовників РПК. І візит Ердогана до Німеччини, відзначається у записці, підготовленій відомством, призведе до мобілізації обох сторін.

Нагадаємо, інцидент з бійкою за участю охоронців Ердогана і прокурдських активістів стався під час візиту турецького президента до США неподалік від резиденції турецького посла у Вашингтоні. 

19 червня турецька проурядова щоденна газета Yenisöz включила президента США Дональда Трампа, папу Франциска та державного секретаря США Рекса Тіллерсона до "списку терористів" у відповідь на ордер, виданий у Вашингтоні щодо арешту охоронців президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2017 20:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.