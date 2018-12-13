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Берлінале-2019 оголосив перших учасників конкурсної програми

За "Золотого ведмедя" поборються нові фільми Фатіха Акіна, Франсуа Озона і Дені Коте
69-й Берлінський кінофестиваль оголосив перші фільми в основному конкурсі.
Берлінале-2019 оголосив перших учасників конкурсної програми Фото: filmstreet.com

В конкурс відібрали 6 картин, повідомляє прес-служба кінофестивалю.

  •     "Земля під моїми ногами", реж. Марі Кройцер (Австрія);
  •     "Золота рукавичка", реж. Фатіх Акін (Німеччина, Франція);
  •     "Милість божа", реж. Франсуа Озон (Франція);
  •     "Я був удома, але", реж. Анджела Шаленец (Німеччина, Сербія);
  •     "Історія трьох сестер", реж. Емен Альпер (Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Греція);
  •     "Антологія примарного міста", реж. Дені Коте (Канада).

В конкурсі Берлінського кінофестивалю - до 20 фільмів. Усі вони борються за головний приз - "Золотого ведмедя" - й інші призи - за режисерську роботу, сценарій, гру акторів і т.д. Журі, яке розподілятиме нагороди на Берлінале-2019, очолить актриса Жульєтт Бінош.

Берлінський кінофестиваль пройде з 7 по 17 лютого 2019 року.

Також, у Лос-Анджелесі Асоціація іноземних журналістів Голлівуду HFPA оголосила номінантів 76-ої церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка присуджується щорічно найкращим фільмам та серіалам.

 

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13 12 2018 14:46
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