CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ69-й Берлінський кінофестиваль оголосив перші фільми в основному конкурсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Берлінале-2019 оголосив перших учасників конкурсної програми
За "Золотого ведмедя" поборються нові фільми Фатіха Акіна, Франсуа Озона і Дені Коте
Фото: filmstreet.com
В конкурс відібрали 6 картин, повідомляє прес-служба кінофестивалю.
- "Земля під моїми ногами", реж. Марі Кройцер (Австрія);
- "Золота рукавичка", реж. Фатіх Акін (Німеччина, Франція);
- "Милість божа", реж. Франсуа Озон (Франція);
- "Я був удома, але", реж. Анджела Шаленец (Німеччина, Сербія);
- "Історія трьох сестер", реж. Емен Альпер (Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Греція);
- "Антологія примарного міста", реж. Дені Коте (Канада).
В конкурсі Берлінського кінофестивалю - до 20 фільмів. Усі вони борються за головний приз - "Золотого ведмедя" - й інші призи - за режисерську роботу, сценарій, гру акторів і т.д. Журі, яке розподілятиме нагороди на Берлінале-2019, очолить актриса Жульєтт Бінош.
Берлінський кінофестиваль пройде з 7 по 17 лютого 2019 року.
Також, у Лос-Анджелесі Асоціація іноземних журналістів Голлівуду HFPA оголосила номінантів 76-ої церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка присуджується щорічно найкращим фільмам та серіалам.
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