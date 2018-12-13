Берлінале-2019 оголосив перших учасників конкурсної програми

За "Золотого ведмедя" поборються нові фільми Фатіха Акіна, Франсуа Озона і Дені Коте

69-й Берлінський кінофестиваль оголосив перші фільми в основному конкурсі.

В конкурс відібрали 6 картин, повідомляє прес-служба кінофестивалю.

"Земля під моїми ногами", реж. Марі Кройцер (Австрія);

"Золота рукавичка", реж. Фатіх Акін (Німеччина, Франція);

"Милість божа", реж. Франсуа Озон (Франція);

"Я був удома, але", реж. Анджела Шаленец (Німеччина, Сербія);

"Історія трьох сестер", реж. Емен Альпер (Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Греція);

"Антологія примарного міста", реж. Дені Коте (Канада).

В конкурсі Берлінського кінофестивалю - до 20 фільмів. Усі вони борються за головний приз - "Золотого ведмедя" - й інші призи - за режисерську роботу, сценарій, гру акторів і т.д. Журі, яке розподілятиме нагороди на Берлінале-2019, очолить актриса Жульєтт Бінош.