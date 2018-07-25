Берлінські трамваї, ймовірно, не зможуть їздити Львовом, – ЗМІ
У них двері відкриваються назовні, пише Galinfo.
"Це можна побачити не лише на фотографіях, але і на відео. Так само можна побачити, що в місцях курсування цих трамваїв немає платформ. У той же час у Львові на трамвайних зупинках масово впроваджують підвищені платформи. ... Є всі шанси на те, що двері придбаних трамваїв не зможуть відкритись на зупинках, де є такі платформи. А це практично всі нові зупинки біля вокзалу, а також майже по всьому маршруту трамваю №8 на Сихів. Також підвищення спорудили в центрі Львова на вулиці Дорошенка", – зазначає видання.
За інформацією ЗМІ, саме підвищені платформи свого часу стали на заваді курсування п'ятисекційного трамваю "Електрон" на Сихів.
Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, якщо виявиться, що двері таки не відкриваються, їх можна буде модифікувати доробкою у вигляді щіток на нижній частині, і вони будуть відкриватися.
"Ми це бачили ще в Берліні, але на превеликий жаль це не магазин де можна було замовити додатково якісь опції. Є така модель і є саме така модифікація. Ми зважили всі за і проти і прийняли таке рішення. За потреби ми можемо частково підкоригувати маршрути, в частині трамваїв модифікуємо двері, а інша частина буде їздити по інших маршрутах", – зазначив Андрій Білий.
Фото: galinfo.com.ua
Нагадаємо, 23 липня до Львова прибула перша партія з трьох трамваїв Tatra K-T4D, що раніше використовувалися в Берліні.
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