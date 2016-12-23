Берлінського терориста вбили під час перестрілки в Мілані, - ЗМІ

Підозрюваний у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні був убитий в ході перестрілки в Мілані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

BREAKING Berlin market attack suspect shot dead in shootout in Milan, Italy: security source — Reuters Top News (@Reuters) 23 грудня 2016 р.

Раніше ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи, повідомляли, що новим підозрюваним у наїзді 19 грудня вантажівки на натовп в Берліні, вважається громадянин Тунісу, чиї особисті документи були виявлені в кабіні вантажівки, яка стала знаряддям теракту.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Згодом поліція Німеччини встановила особу водія вантажівки, ним виявився 23-річний пакистанець, який жив у Берліні в таборі для біженців.

Згодом стало відомо, що поліція затримала не того чоловіка і що справжній злочинець досі залишається на волі, він озброєний.