Берлінського терориста вбили під час перестрілки в Мілані, - ЗМІ
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
BREAKING Berlin market attack suspect shot dead in shootout in Milan, Italy: security source— Reuters Top News (@Reuters) 23 грудня 2016 р.
Раніше ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи, повідомляли, що новим підозрюваним у наїзді 19 грудня вантажівки на натовп в Берліні, вважається громадянин Тунісу, чиї особисті документи були виявлені в кабіні вантажівки, яка стала знаряддям теракту.
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.
Згодом поліція Німеччини встановила особу водія вантажівки, ним виявився 23-річний пакистанець, який жив у Берліні в таборі для біженців.
Згодом стало відомо, що поліція затримала не того чоловіка і що справжній злочинець досі залишається на волі, він озброєний.
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