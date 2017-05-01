Берлінський терорист жив у Німеччині під 14 вигаданими іменами

У терориста Аніса Амрі, який влаштував теракт на різдвяному ярмарку в Берліні, було 14 вигаданих імен, під якими він був відомий поліції та владі.

Про це у четвер, 5 січня, заявив начальник кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Дітер Шюрман. Ця федеральна земля була основним місцем проживання тунісця, передає Німецька хвиля.

За словами міністра внутрішніх справ землі Ральфа Ягеря, напад в Берліні організувала людина, яка була "добре відома службам безпеки у всій Німеччині".

Амрі приїхав у країну в 2015 році. Пізніше влада занесла його до списку потенційних екстремістів і підозрювала в контактах з представниками салафістських угруповань. За 26-річним чоловіком було встановлене спостереження, однак у влади так і не з'явилося конкретних доказів того, що уродженець Тунісу планував теракт. За словами Дітера Шюрмана, в результаті слідчі вичерпали "всі наявні юридичні повноваження для запобігання можливої небезпеки".

Під вигаданими іменами Амрі в 2015 році подавав клопотання про притулок в кількох німецьких містах. Його запити були відхилені у червні 2016 року, після чого німецька влада почала роботу над видворенням тунісця з країни. Однак необхідні для цього документи надійшли надто пізно. Довгий час Туніс відмовлявся визнавати Аніса Амрі своїм громадянином.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель 12 осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

22 грудня Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт Аніса Амрі, 23 грудня він був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими.