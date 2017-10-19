Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Берлусконі пропонує провести референдуми про автономію у всіх областях Італії

22 жовтня в італійських областях Венето і Ломбардія пройде консультативний референдум
Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі виступив з ініціативою проведення референдумів про автономію в усіх областях Італії.
Берлусконі пропонує провести референдуми про автономію у всіх областях Італії Сільвіо Берлусконі. Фото: AFP

"Ми хочемо запропонувати референдум усім італійським областям, щоб вимагати передати частину повноважень від центрального уряду регіональній владі", - сказав політик, повідомляє IL Giorno

Він зазначив, що не знає, чи зможе сам узяти участь у голосуванні на консультативному референдумі 22 жовтня, який пройде в областях Венето і Ломбардія.

"Мені потрібно проконсультуватися зі своїми адвокатами, чи маю я право голосу", - зазначив екс-прем'єр.

За його словами, він змінив адресу реєстрації за місцем проживання - з Мілана на Рим.

22 жовтня жителям Венето і Ломбардії пропонують відповісти на запитання: "Чи хочете ви, щоб область отримала велику автономію?".

Заява Берлусконі прозвучала на тлі нещодавнього референдуму про незалежність Каталонії, який Конституційний суд Іспанії визнав незаконним.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція протистояла спробам людей проголосувати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.