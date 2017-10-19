Берлусконі пропонує провести референдуми про автономію у всіх областях Італії

22 жовтня в італійських областях Венето і Ломбардія пройде консультативний референдум

Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі виступив з ініціативою проведення референдумів про автономію в усіх областях Італії.

"Ми хочемо запропонувати референдум усім італійським областям, щоб вимагати передати частину повноважень від центрального уряду регіональній владі", - сказав політик, повідомляє IL Giorno.

Він зазначив, що не знає, чи зможе сам узяти участь у голосуванні на консультативному референдумі 22 жовтня, який пройде в областях Венето і Ломбардія.

"Мені потрібно проконсультуватися зі своїми адвокатами, чи маю я право голосу", - зазначив екс-прем'єр.

За його словами, він змінив адресу реєстрації за місцем проживання - з Мілана на Рим.

22 жовтня жителям Венето і Ломбардії пропонують відповісти на запитання: "Чи хочете ви, щоб область отримала велику автономію?".

Заява Берлусконі прозвучала на тлі нещодавнього референдуму про незалежність Каталонії, який Конституційний суд Іспанії визнав незаконним.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція протистояла спробам людей проголосувати.