Берлусконі вважає, що зможе завершити війну в Україні до Різдва
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що саме він зможе переконати свого старого друга володимира путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні, і має намір зробити це до Різдва, повідомляє Sky News.
86-річний італійський пенсіонер та медіа-магнат шукає мирної угоди за своїм посередництва, а його приватний літак уже в режимі очікування, пише видання.
Вітторіо Сгарбі, довірена особа пана Берлусконі, а нині заступник міністра культури в новому уряді Джорджії Мелоні, сказав, що пан Берлусконі вважає себе єдиним можливим брокером.
Він сказав виданню: «Берлусконі любить beau geste.
«І це той жест, який він має на увазі. Він вірить, що зможе це зробити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, він увійде в підручники історії як глобальний герой».
Раніше пан Берлусконі відігравав роль посередника в переговорах між Заходом і росією – особливо на Римському саміті 2002 року, який призвів до створення постійної ради НАТО-росія.
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