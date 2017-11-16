Берлусконі виграв суд за аліменти, екс-дружина поверне 60 млн євро
Таке рішення ухвалив апеляційний суд в Мілані, повідомляє Reuters.
Суд також вирішив, що колишня дружина Берлусконі Вероніці Ларіо має повернути виплати на суму близько 60 мільйонів євро, заявивши, що вона не має права на гроші.
Берлусконі, який за даними Forbes посідає сьоме місце серед багатіїв Італії зі статками у 7 мільярдів євро, одружився з Ларіо більше 22 років.
Колишній прем’єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі більше не повинен платити колишній дружині 1,4 мільйона євро аліментів на місяць.
Вони розійшлися в 2009 році, а остаточно їхнє розлучення було оформлено в 2014 році. Суд в 2012 році спочатку казав Берлусконі платити аліменти у розмірі 3 мільйонів євро на місяць. Згодом суму скоротили о до 1,4 мільйона, але Берлусконі поскаржився, що цифра все ще надто велика.
В травні Верховний суд Італії виніс рішення, згідно з яким розлучення не повинно гарантувати подружжю їх попередній рівень життя, а скоріше має забезпечити їх фінансово незалежність.
Судді Мілана взяли до уваги рішення Верховного суду, зазначивши, що Ларіо, яка має готівкові депозити на 16 мільйонів євро, а також дорогоцінності та нерухомість, не потребує додаткового щомісячного доходу.
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