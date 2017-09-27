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Без антикорупційного суду реформи не буде, - Ситник

Ситник назвав обманом ініціативу створення антикорупційних палат замість відповідного суду
Директор Національного антикорупційної бюро Артем Ситник вважає, що якщо не створити Спеціалізований антикорупційний суд, антикорупційна реформа приречена на провал.
Без антикорупційного суду реформи не буде, - Ситник Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

Про це він сказав у середу, 27 вересня, під час експертної дискусії в Києві на тему антикорупційних ризиків у судовій системі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також назвав обманом ініціативу створення антикорупційних палат замість відповідного суду.

Ситник зазначив, що Україні необхідний антикорупційний суд як спеціалізований орган для окремої категорії справ, а у Верховному Суді має бути створена антикорупційна палата, вже як касаційна інстанція.

"Важливо створення саме першої інстанції, тому що перша інстанція вирішує, чи є докази для винесення обвинувального вироку", - підкреслив директор НАБУ.

Він зазначив, що в цьому по суті немає нічого нового, оскільки в Україні вже функціонують спеціалізовані суди.

"Ми бачимо, що розгляд таких справ (щодо корупції - ред.) пов'язаний з особливим тиском на суддів, з особливими умовами розгляду цих справ", - зазначив Ситник, додавши, що "створення такого суду в першу чергу прибирає об'єктивні причини, які заважають розгляду справ, які ми вже передали до суду".

Коментуючи заяви про можливість створення антикорупційних палат замість такого суду, директор НАБУ сказав: "З'являється такий варіант створення палат - це дуже цинічний обман, який фактично не тільки не поліпшить, а й погіршить ситуацію, тому що держава визнала, що необхідно проводити судову реформу... а пропонується з тих суддів, які зараз працюють... створити спеціалізовані палати".

За його словами, ініціатива створення антикорупційних палат в районних та апеляційних судах виглядає "цинічною спекуляцією", оскільки потребує близько 2 тисяч антикорупційних суддів.

Директор НАБУ пояснив, що єдиний конституційний формат створення антикорупційної палати - тільки в касаційній інстанції.

"Пропонується створення окремої гілки спеціалізованих судів і все... якщо цей суд не буде створений... в 2018 році, то, на моє переконання, вся антикорупційна реформа приречена на провал, тому що всі арешти, затримання та рішення у вигляді направлення справ до суду... не влаштовують ні суспільство, ні наших стратегічних міжнародних партнерів", - підсумував Ситник.

У цьому контексті він висловив переконання, що зараз "найвдаліший момент, щоб адміністрація президента внесла цей законопроект до парламенту... І парламент повинен довести наявність у нього політичної волі, щоб завершити антикорупційну реформу, яка так вдало починалася, але гальмується у зв'язку з тим, що зараз просто банально немає судової інстанції, яка здатна поставити крапку в резонансних справах".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 14-ї щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.

Також генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ідею створення антикорупційної палати в суді у 2017 році.

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27 09 2017 15:16
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