Без антикорупційного суду реформи не буде, - Ситник

Директор Національного антикорупційної бюро Артем Ситник вважає, що якщо не створити Спеціалізований антикорупційний суд, антикорупційна реформа приречена на провал.

Про це він сказав у середу, 27 вересня, під час експертної дискусії в Києві на тему антикорупційних ризиків у судовій системі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також назвав обманом ініціативу створення антикорупційних палат замість відповідного суду.

Ситник зазначив, що Україні необхідний антикорупційний суд як спеціалізований орган для окремої категорії справ, а у Верховному Суді має бути створена антикорупційна палата, вже як касаційна інстанція.

"Важливо створення саме першої інстанції, тому що перша інстанція вирішує, чи є докази для винесення обвинувального вироку", - підкреслив директор НАБУ.

Він зазначив, що в цьому по суті немає нічого нового, оскільки в Україні вже функціонують спеціалізовані суди.

"Ми бачимо, що розгляд таких справ (щодо корупції - ред.) пов'язаний з особливим тиском на суддів, з особливими умовами розгляду цих справ", - зазначив Ситник, додавши, що "створення такого суду в першу чергу прибирає об'єктивні причини, які заважають розгляду справ, які ми вже передали до суду".

Коментуючи заяви про можливість створення антикорупційних палат замість такого суду, директор НАБУ сказав: "З'являється такий варіант створення палат - це дуже цинічний обман, який фактично не тільки не поліпшить, а й погіршить ситуацію, тому що держава визнала, що необхідно проводити судову реформу... а пропонується з тих суддів, які зараз працюють... створити спеціалізовані палати".

За його словами, ініціатива створення антикорупційних палат в районних та апеляційних судах виглядає "цинічною спекуляцією", оскільки потребує близько 2 тисяч антикорупційних суддів.

Директор НАБУ пояснив, що єдиний конституційний формат створення антикорупційної палати - тільки в касаційній інстанції.

"Пропонується створення окремої гілки спеціалізованих судів і все... якщо цей суд не буде створений... в 2018 році, то, на моє переконання, вся антикорупційна реформа приречена на провал, тому що всі арешти, затримання та рішення у вигляді направлення справ до суду... не влаштовують ні суспільство, ні наших стратегічних міжнародних партнерів", - підсумував Ситник.

У цьому контексті він висловив переконання, що зараз "найвдаліший момент, щоб адміністрація президента внесла цей законопроект до парламенту... І парламент повинен довести наявність у нього політичної волі, щоб завершити антикорупційну реформу, яка так вдало починалася, але гальмується у зв'язку з тим, що зараз просто банально немає судової інстанції, яка здатна поставити крапку в резонансних справах".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 14-ї щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.

Також генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ідею створення антикорупційної палати в суді у 2017 році.