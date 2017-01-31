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Без світла і тепла в Мар'їнці залишилось 5 тис. людей

В Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів
В результаті обстрілів знеструмлене місто Мар'їнка на Донеччині, без світла і тепла залишилось близько 5 тисяч жителів.
Без світла і тепла в Мар Фото: theinsider.ua

"Мар'їнка знеструмлена. Ми ведемо роботи для того, щоб відновити електропостачання. Зараз бригади виїхали, ремонтники дивляться на пошкодження", - заявив заступник голови Донецької ВЦА Євген Вілінський в ефірі "112 Україна".

За його даними, без світла і тепла у Мар'їнці залишилось близько 5 тис. жителів.

Нагадаємо, в Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів. Відтак, у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка

Зазначимо, що проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.

Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.

 

 
 
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31 01 2017 14:22
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