Без світла і тепла в Мар'їнці залишилось 5 тис. людей

В Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів

В результаті обстрілів знеструмлене місто Мар'їнка на Донеччині, без світла і тепла залишилось близько 5 тисяч жителів.

"Мар'їнка знеструмлена. Ми ведемо роботи для того, щоб відновити електропостачання. Зараз бригади виїхали, ремонтники дивляться на пошкодження", - заявив заступник голови Донецької ВЦА Євген Вілінський в ефірі "112 Україна".

За його даними, без світла і тепла у Мар'їнці залишилось близько 5 тис. жителів.

Нагадаємо, в Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів. Відтак, у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка

Зазначимо, що проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.

Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.