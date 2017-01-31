Без світла і тепла в Мар'їнці залишилось 5 тис. людей
"Мар'їнка знеструмлена. Ми ведемо роботи для того, щоб відновити електропостачання. Зараз бригади виїхали, ремонтники дивляться на пошкодження", - заявив заступник голови Донецької ВЦА Євген Вілінський в ефірі "112 Україна".
За його даними, без світла і тепла у Мар'їнці залишилось близько 5 тис. жителів.
Нагадаємо, в Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів. Відтак, у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка
Зазначимо, що проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.
Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.
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