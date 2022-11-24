Без світла залишається 70% Києва

Енергетики та працівники Київводоканалу працювали всю ніч, проте повністю відновити електро- та водопостачання поки що не вдалося.

Після вчорашніх ракетних ударів окупантів у Києві водопостачання відновлено на лівому березі. На правому повернення води планується у першій половині дня 24 листопада. Також 70% Києва лишається без електрики.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"70% відсотків столиці поки що залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - написав мер.

Нагадаємо, електро- та водопостачання зникли у столиці через вчорашні російські удари. Разом із водою та світлом, здебільшого, зникло опалення. Через удари по столиці загинуло троє людей, поранено 10.

Раніше Президент Зеленський заявив, що росія вкотре довела, що є країною-терористом.