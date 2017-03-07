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Без світла залишаються понад 200 населених пунктів України, – ДСНС

У 530 населених пунктах електропостачання відновили
Станом на 7:00 понеділка, 3 липня, аварійно-відновлювальні бригади обленерго відновили електропостачання в 530 населених пунктах, залишаються знеструмленими ще 215 населених пунктів.
Без світла залишаються понад 200 населених пунктів України, – ДСНС Фото: УНІАН

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, без електрики залишаються в Сумській області 109 населених пунктів, у Черкаській – 76 н.п., Кіровоградській – 17 н.п., Київській – 9 н.п. і Чернігівській – 4 н.п.

До ліквідації наслідків негоди залучили 1 тис. 350 чоловік і 380 одиниць техніки, з них від ДСНС 216 чоловік особового складу та 29 одиниць техніки.

Нагадаємо, станом на 2 липня аварійно-відновлювальні бригади обленерго відновили електропостачання у 366 населених пунктах, що були знеструмленні 1 липня

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03 07 2017 09:30
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